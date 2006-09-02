При отриманні хабаря затримано депутата райради

Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно завідуючого поліклінічним відділенням Путивльської районної лікарні, депутата районної ради.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Сумської області Євген ГОРОБЕЦЬ, досудовим слідством встановлено, що у приміщенні поліклінічного відділення медичного закладу, у своєму робочому кабінеті заввідділенням отримав хабар у розмірі 600 грн. від жителя міста Путивль за сприяння у встановленні групи інвалідності. Лікаря затримано співробітниками відділу по боротьбі з хабарництвом при УМВС України в Сумській області.

За словами Є.ГОРОБЦЯ, справа розслідується прокуратурою Путивльського району Сумської області.