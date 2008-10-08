Світові центробанки скоординовано знизили облікові ставки

Федеральна резервна система США, Банк Англії, Європейський центральний банк, а також Центральні банки Канади, Швейцарії та Швеції оголосили про скоординоване зниження облікових ставок.

ФРС США знизила облікову ставку на 0,5% - до 1,5%. Європейський центральний банк (ЄЦБ) також знизив облікову ставку на 0,5% - до 3,75%, Банк Англії - на 0,5 відсоткового пункта - до 4,5%, передає РБК.