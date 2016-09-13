Розстріл активістів Майдану: на суді показали нове відео

Як повідомляє 5.ua, одного з активістів, Володимира Мельничука, застрелили біля Жовтневого палацу близько 17 години. Тоді активне протистояння між "майданівцями" та силовиками вже завершилося.

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На судовому засіданні всьоме переглядали один і той саме фрагмент відео. На ньому снайпер розстрілює беззбройного і беззахисного киянина Володимира Мельничука на очах у активістів та його дружини.

За даними експертизи, в чоловіка стріляли кулями калібру 8-9 міліметрів, тобто з автоматів Калашникова. Шансів вижити у чоловіка не було.

"Поранення виникло від дії кулі внаслідок вогнепального пострілу. Можна припустити, що розмір кулі становив 0,8 - 0,9 сантиметрів. Ознак пострілу з близької дистанції не виявлено", - зазначає суддя Сергій Дячук.

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Обвинувачені, натомість, стверджують, що стріляли невідомі з готелю "Україна".

Втім цього разу обвинувачення має ще одне, не оприлюднене досі відео. Його фіксували камери відеоспостереження встановленні на будівлі в Національному банку. Після його демонстрації беркутівці вже не наполягають на пострілах з готелю "Україна", а лише стверджують, що з-за бетонних барикад стріляли й інші спецпризначенці.

Як стало відомо, попри спротив беркутівців, суд задовольнив клопотання захисту, який просив встановити точний час останньої у житті Мельничука розмови. Перед смертю він говорив із матір'ю.

Нагадаємо, у причетності до розстрілів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в Києві повідомлені про підозру 26 "беркутівців", з них п'ятеро заарештовані, триває судовий розгляд. Не менше 20 "беркутівців" втекли.