Фінансова криза несе дрібним забудовникам поглинання

Фінансова криза може призвести до перерозподілу сил на ринку нерухомості, зокрема, до поглинання дрібних забудовників більш великими.

Таку думку висловила директор консалтингової компанії «Канзас» Зоя НЕСТЕРЕНКО сьогодні під час конференції «Ринок житла-2008».

Вона також не виключає, що в поглинанні будуть зацікавлені російські компанії.

Експерт вважає, що вартість нерухомості зростатиме у зв`язку з інфляційними процесами, іпотечною кризою в США і прив`язкою до долара, а також тому, що первинний ринок житла не є висококонкурентним (у Києві працюють до п`яти великих будівельних компаній).

На думку З.НЕСТЕРЕНКО, якщо курс долара по відношенню до гривні стабілізується, то ринок нерухомості «зітхне і піде далі». Якщо ж коливання курсу триватимуть, то продавці почнуть впливати на ціноутворення, а покупці пригадають про нерухомість як про засіб збереження заощаджень, вважає вона.

Згідно з дослідженням, проведеним компанією «Канзас», найважливішими чинниками, що впливають на споживчий попит на ринку первинного житла, є доступність іпотечних кредитів (32% респондентів), прогнози експертів у ЗМІ (21%), ціна на будматеріали і ресурси (19%), темпи будівництва житла (12%), економічна ситуація в країні (12%), а також світові тенденції ринку житлової нерухомості і політична ситуація в країні.

З.НЕСТЕРЕНКО вважає, що банківська система України перебуває в кризі. Про це свідчать прецеденти реалізації квартир за проблемними кредитами, а також підвищення ставок за вже укладеними договорами іпотеки.

При цьому більшість опитаних (49%) збирається придбавати житло через іпотеку, а 62% чекають зниження цін на нерухомість.