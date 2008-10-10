Заборона пестицидів набагато підвищить вартість продовольства

Європейські дослідники попереджають Європарламент, що заборона багатьох пестицидів підвищить вартість продовольства до 70%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у представлених сьогодні результатах дослідження Європейського центру досліджень у галузі сільськогосподарської, регіональної та екологічної політики.

Згідно з результатами дослідження, у випадку запровадження нового законодавства ЄС, яке зараз розглядається в Європарламенті, відповідно до якого багато пестицидів будуть заборонені до використання в ЄС, за найгіршого сценарію ціни на зернові зростуть на 73%, на овочі – на 104%.

При цьому, навіть за позитивного сценарію, нове законодавство призведе до зростання цін щонайменше на 20% на такі ключові позиції як пшениця і картопля.

Дослідники вважають, що нове законодавство може перетворити Євросоюз на чистого імпортера продовольства, зокрема, завдяки зростанню виробництва пшениці у США, Мексиці, Росії, Білорусі, Україні, Південній Африці, Китаї та Австралії.

“Усі посіви потребують захисту від хвороб та паразитів. Якщо прибрати засоби, якими користуються фермери для захисту посівів, врожаї зменшаться”, - заявив з цього приводу генеральний директор Європейської асоціації захисту посівів Фрідхельм ШМІДЕР.

“Європейські політики ще навіть не оцінили всіх наслідків від запровадження цього законодавства на вартість нашого продовольства”, - додав він.

У зв’язку з цим Європейська асоціація захисту посівів вже закликала Європарламент і Єврокомісію провести незалежне всеосяжне дослідження можливих наслідків від запровадження нового законодавства про використання пестицидів у країнах-членах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія виступила з пропозиціями щодо перегляду Директиви ЄС від 1991 року про використання пестицидів та засобів захисту рослин в ЄС, пропонуючи заборонити для використання багато видів пестицидів.