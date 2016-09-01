В окупованому Луганську підірвали пам'ятник бойовикам "ЛНР" (фото)

10:02, 01 вересня 2016
Війна
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В окупованому Луганську підірвали пам'ятник "захисникам "ЛНР", який відкривали за участю ватажка терористів Ігоря Плотницького.

памятник / lug-info.com

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

Монумент звели навесні 2016 року в місцевому парку Дружби Народів.

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"В результаті вибуху незначні пошкодження отримала скульптура, що втілює ополченця-козака", - йдеться у повідомленні терористів.

Раніше в окупованій Макіївці в парку БК ім. Поченкова невідомі підірвали пам'ятник Леніну.

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