"Біснувата збочена істота" Філліпс похизувався відео свого знущання над звільненим інвалідом Жемчуговим

Інцидент стався 17 вересня біля міста Щастя Луганської області під час передачі Жемчугова та співробітника ООН Юрія Супруна українській стороні.

Відео опублікував сам псевдожурналіст на своєму каналі на Youtube.

Ситуацію також прокоментувала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, яка була присутня при передачі звільнених.

"В день звільнення хотілося писати тільки про наших героїв. Сьогодні дійшли руки до істот. В ті перші хвилини, коли на мосту в Щасті Жемчугов вийшов зі швидкої і сперся на руки наших хлопців з СБУ, до нього в ритмі танцю папуаса підскочила людиноподібна істота. Вона кривлялася і лицедійствувала, тикала в Володю камерою і щось там плела про "фашистів". Потім істота з кремлівськими збоченими мізками і британським паспортом повернулася до українських операторів, що ледь стримували себе, і почала їм кричати "украинские журналисты - г...но", - розповіла вона.

За словами Геращенко, за спиною Філліпса "весело хихотіла "переговорниця з республік", яка й притягла цей взірець "журналістики русского мира" на процес звільнення заручників, щоб наостанок познущатися над важкохворим українським патріотом".

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"Істота біснувалася, бо її мета була зірвати звільнення, влаштувати провокацію, скандал, бійку. Поряд спокійно покурювали - спостерігали нєзавісімиє від всього на світі ОБСЄшники... Воно зветься Грем Філліпс", - зазначила перший віце-спікер ВР.

Вона підкреслила, що "істота називає себе журналістом, відверто на камеру знущається з закатованої людини в момент звільнення, поряд скачуть інші папуаси з "лайфньюсів", їм не бридко, бо вони самі такі".

"Де грізні заяви (представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ) Дуні Міятович, що це не журналістика? Де заяви міжнародних профспілок, що цей пропагандистський російський угар не має нічого спільного з журналістикою? Ми маємо показати це "воно" всьому світові, аби світ бачив, як проросійські пропагандисти поводяться з українськими бранцями", - додала вона.