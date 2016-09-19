Львів проводить в останню путь відомого письменника Романа Іваничука

Сьогодні, 19 вересня, у Львові на Личаківському цвинтарі відбудеться похорон відомого українського письменника Романа Іваничука, який помер 17 вересня на 88-році життя.

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Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

«19 вересня з 9:00 год – прощання, о 11:30 год розпочнеться служба за померлим, опісля – піша хода на Личаків. О 13:00 год відбудеться громадське віче та похорон на Личаківському кладовищі», - йдеться у повдіомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Львові на 88-році життя помер український письменник, один з організаторів Товариства української мови імені Тараса Шевченка, депутат Верховної Ради України І скликання, Герой України Роман Іваничук.

«Наша країна тримається на таких людях, як Роман Іваничук. Справжній патріот, який і словом, і ділом будував незалежну Україну. Співчуваємо і сумуємо разом з родиною», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У доробку письменника 20 історичних романів, якими він намагається заповнити білі плями історії України. Твори Іваничука перекладені багатьма мовами.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким письменника.

«З глибоким сумом зустрів звістку про смерть Романа Івановича. Своєю плідною літературною діяльністю він зробив визначний внесок у формування національної пам’яті та духовне відродження України. Його твори, пройняті любов’ю до рідної землі та народу, назавжди залишаться окрасою вітчизняної культури», - йдеться у співчутті.

«Схиляю голову в глибокій скорботі і сумую разом з усім українським народом», - зауважив Порошенко.