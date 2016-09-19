Найяскравіші моменти з церемонії вручення головної телевізійної премії Еммі-2016 (фоторепортаж)
13:45, 19 вересня 2016Суспільство
1934 1
У Лос-Анджелесі в ніч з 18 на 19 вересня відбулася 68-а церемонія вручення телевізійної премії "Еммі", яка є аналогом "Оскара" для ТБ.
Команда саги "Гра престолів" отримує нагороду за кращий драматичний серіал / REUTERS
Головну премію в категорії драматичний серіал отримала сага "Гра престолів", встановивши при цьому рекорд телепремії.
Також перемогу святкували команди серіалів "Народ проти О. Джея Сімпсона: Американська історія злочинів" і "Віце-президент".
Всього в Лос-Анджелесі визначили переможців у більш ніж 30 категоріях, в тому числі серед акторів і режисерів.
Читайте такожHBO розповіла, коли завершиться "Гра престолів"
Ведучим церемонії цього року став американський актор і комік Джиммі Кіммел.
У свою чергу лауреати та номінанти премії змагалися між собою не тільки за престижні теленагороди, але і намагалися продемонструвати найбільш стильний і незабутній наряд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter