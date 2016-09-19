Найяскравіші моменти з церемонії вручення головної телевізійної премії Еммі-2016 (фоторепортаж)

Головну премію в категорії драматичний серіал отримала сага "Гра престолів", встановивши при цьому рекорд телепремії.

Також перемогу святкували команди серіалів "Народ проти О. Джея Сімпсона: Американська історія злочинів" і "Віце-президент".

Всього в Лос-Анджелесі визначили переможців у більш ніж 30 категоріях, в тому числі серед акторів і режисерів.

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Ведучим церемонії цього року став американський актор і комік Джиммі Кіммел.

У свою чергу лауреати та номінанти премії змагалися між собою не тільки за престижні теленагороди, але і намагалися продемонструвати найбільш стильний і незабутній наряд.