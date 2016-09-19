Найяскравіші моменти з церемонії вручення головної телевізійної премії Еммі-2016 (фоторепортаж)

13:45, 19 вересня 2016
Суспільство
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У Лос-Анджелесі в ніч з 18 на 19 вересня відбулася 68-а церемонія вручення телевізійної премії "Еммі", яка є аналогом "Оскара" для ТБ.

Команда саги

Головну премію в категорії драматичний серіал отримала сага "Гра престолів", встановивши при цьому рекорд телепремії.

Також перемогу святкували команди серіалів "Народ проти О. Джея Сімпсона: Американська історія злочинів" і "Віце-президент".

Всього в Лос-Анджелесі визначили переможців у більш ніж 30 категоріях, в тому числі серед акторів і режисерів.

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Ведучим церемонії цього року став американський актор і комік Джиммі Кіммел.

У свою чергу лауреати та номінанти премії змагалися між собою не тільки за престижні теленагороди, але і намагалися продемонструвати найбільш стильний і незабутній наряд.

Перед початком церемонії
Перед початком церемонії /  © REUTERS
© REUTERS
Церемонія відкриття Еммі-2017
Церемонія відкриття Еммі-2017 /  © REUTERS
Ведучий церемонії Джиммі Кіммел
Ведучий церемонії Джиммі Кіммел /  © REUTERS
Актриса Сара Полсон
Актриса Сара Полсон /  © REUTERS
Актриса Яру Шахіді
Актриса Яру Шахіді /  © REUTERS
Актриса Крістен Белл
Актриса Крістен Белл /  © REUTERS
Актриса Клер Дейнс і зі своїм чоловіком Х'ю Денсі
Актриса Клер Дейнс і зі своїм чоловіком Х'ю Денсі /  © REUTERS
Азіз Ансарі та Алан Янг отримують нагороду за кращий сценарій комедійного серіалу (''Майстер не на всі руки'')
Азіз Ансарі та Алан Янг отримують нагороду за кращий сценарій комедійного серіалу ("Майстер не на всі руки") /  © REUTERS
Джулія Луї-Дрейфус отримує нагороду за головну роль в серіалі ''Віце-президент''
Джулія Луї-Дрейфус отримує нагороду за головну роль в серіалі "Віце-президент" /  © REUTERS
Команда серіалу ''Народ проти О. Джей Сімпсона: Американська історія злочинів'' отримує свою нагороду
Команда серіалу "Народ проти О. Джей Сімпсона: Американська історія злочинів" отримує свою нагороду /  © REUTERS
Команда саги ''Гра престолів'' отримує нагороду за кращий драматичний серіал
Команда саги "Гра престолів" отримує нагороду за кращий драматичний серіал /  © REUTERS
Команда саги ''Гра престолів'' отримує нагороду за кращий драматичний серіал
Команда саги "Гра престолів" отримує нагороду за кращий драматичний серіал /  © REUTERS
Актори ''Ігри престолів'' з нагородами
Актори "Ігри престолів" з нагородами /  © REUTERS
Актори ''Ігри престолів'' з нагородами
Актори "Ігри престолів" з нагородами /  © REUTERS
Режисер комедійного серіалу ''Транспарент'' Джилл Солоуей отримує нагороду
Режисер комедійного серіалу "Транспарент" Джилл Солоуей отримує нагороду /  © REUTERS
Актор Рамі Мальок отримує нагороду за головну роль в серіалі ''Містер Робот''
Актор Рамі Мальок отримує нагороду за головну роль в серіалі "Містер Робот" /  © REUTERS
Актриса Тетяна Маслани з нагородою за головну роль в серіалі ''Темне дитя''
Актриса Тетяна Маслани з нагородою за головну роль в серіалі "Темне дитя" /  © REUTERS
Джулія Луї-Дрейфус зі своєю нагородою
Джулія Луї-Дрейфус зі своєю нагородою /  © REUTERS
Акторка Сара Полсон з нагородою в категорії краща актриса в міні-серіалі
Акторка Сара Полсон з нагородою в категорії краща актриса в міні-серіалі /  © REUTERS
Команда The Voice
Команда The Voice /  © REUTERS
Команда серіал ''Віце-президент'' отримує нагороду
Команда серіал "Віце-президент" отримує нагороду /  © REUTERS

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