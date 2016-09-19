У мережі оприлюднили вражаючі фото балерин на вулицях Львова

Про це повідомляє телеканал 24.

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Все це вони зробили в рамках міжнародного проекту Ballerina Project, який присвячений поширенню популяризації балету за допомогою фото і відео.

Фотографом проекту виступив Андрій Станко. Пізніше він пообіцяв опублікувати і чорно-білі фотографії балерин у Львові.