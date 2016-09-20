Одесити жартують з приводу рекордної зливи, що обрушилася на місто (фотодобірка)

Одеса не була б Одесою, якби це досить суворе природне явище не стало приводом для гумору. Тож користувачі соцмереж креативно відреагували на негоду у «Південній Пальмірі».

Через сильний дощ в Одесі було зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися затори у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів в кілька кілометрів.

За добу випало більше двох місячних норм опадів, останній раз така кількість опадів фіксувалося 129 років тому – в 1887 році. Частина вулиць затоплені, в деяких місцях машини виявилися затопленими майже по дах. Штормовий вітер повалив десятки дерев.