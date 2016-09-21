На відновлення інфраструктури Донбасу спрямовано 2,8 мільярда гривень - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі "24 каналу", передає РБК-Україна.

"Насправді деякі пункти є, рік знадобилося на те, щоб у нас 2,8 млрд грн надійшло на казначейські рахунки Донецької області на відбудову Донбасу",- розповів Жебрівський.

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Жебрівський сказав, що ці кошти підуть на відновлення моста біля Лисичанська, доріг, госпіталів та створення опорних шкіл.

"Ключове питання: людина має відчувати себе захищеною - це перше завдання. Друге - це економіка, тому, що інвестувати ніхто не хоче, тут, звичайно ж, державне інвестування", - пояснив він.

"Я неодноразово озвучував своє бачення відновлення Донбасу ...і з президентом, і з прем'єром", - додав Жебрівський.

При цьому він зазначив, що не знайомий з прийнятою концепцією відбудови і розвитку Донбасу.