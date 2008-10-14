Fitch Ratings: ризики для українських банків дуже зросли

Короткострокові ризики для українських банків дуже зросли, оскільки світова криза фінансових ринків, погіршення макроекономічних показників і політична невизначеність призвели до відпливу депозитів, звуження внутрішніх грошових ринків і нестійкості валютного курсу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

Як наголошується в повідомленні, якість банківських активів, імовірно, також знизиться, оскільки ліквідність в економіці скорочується, а незахищені отримувачі кредитів в іноземній валюті потенційно можуть зіткнутися зі збільшеним тягарем заборгованості. Заходи, яких вжив Національний банк України для підтримки ліквідності в секторі, позитивні, але їх може бути недостатньо, якщо ринкові умови й далі погіршуватимуться.

Проблеми ліквідності та якості активів уже стали причиною зниження протягом останніх днів рейтингів двох банків - «Родовід Банк» і «Надра», і надалі можливі інші зниження, оскільки Fitch оцінює вплив поточних подій на оцінювані інституції.

Фінансова нестабільність, яка зберігатиметься або погіршиться, може також надалі зашкодити кредитним показникам України. Зараз її довгостроковий рейтинг - `BB-мінус`, прогноз - негативний.

Проте в Україні ризики для банківського сектора ускладнюються швидким зростанням кредитів останніми роками, політичною невизначеністю і відсутністю уряду, який заслуговував би на довіру, до парламентських виборів у грудні, нестійкістю курсу гривні до долара та високою часткою кредитів, виданих в іноземній валюті (51% станом на серпень 2008 року).

Кредитна потужність банківського сектора України порівняно з іншими державами СНД достатньо велика завдяки високій частці іноземної участі. Проте Fitch зазначає, що об`єднана частка іноземної та державної участі в Росії вища, ніж в Україні, а це означає, що на ринку останньої більше організацій, які мають недостатньо впевнену підтримку акціонерів.

В Україні, на думку Fitch, короткострокові ризики найвищі для середніх і невеликих банків (які здебільшого належать власникам усередині країни), багато хто з яких останніми роками ріс швидше, ніж сектор, часто володіючи слабкою інфраструктурою управління ризиками та високою залежністю від короткострокового фінансування.