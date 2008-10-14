Прогноз банку «Надра» знизило вже друге рейтингове агентство

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента («РДЕ») банку «Надра» на «Негативний» і знизило індивідуальний рейтинг банку з рівня «D/E» до «E».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Fitch.

Згідно з наданою інформацією, дані рейтингові дії відображають погіршення якості активів банку, тоді як його позиція ліквідності також відчуває на собі певний тиск.

За даними Fitch, частка кредитів, прострочених на 90 днів і більше («проблемні кредити»), збільшилася з 5,7% у кінці 2007 року до 7,4% на кінець першого півріччя 2008 року. Також протягом першого півріччя цього року спостерігалося дуже швидке зростання кредитів із простроченнями менше 90 днів. Це вказує на потенціал подальшого зростання проблемних кредитів. Не зважаючи на те, що рівень списань у останні два роки був невисоким, і, за інформацією Fitch, більшість проблемних кредитів є забезпеченими, агентство розцінює рівні знецінення кредитів у банку як високі, особливо в світлі відносної сприятливої (до останнього часу) кредитної кон`юнктури. Крім того, рівень резервування за проблемними кредитами знаходиться на низькому рівні (нижче 40% в кінці першого півріччя 2008 року згідно зі звітністю банку за національними стандартами), і якість капіталу є невисокою (істотна частина забезпечується за рахунок переоцінки інвестицій з обмеженою ліквідністю).

Fitch також зазначає, що позиція ліквідності банку «Надра» в останні тижні також опинилася під певним тиском. Водночас, банк отримав забезпечене заставою рефінансування в розмірі 1,5 млрд. грн. (еквівалент 309 млн. дол.) строком на один рік від Національного банку України, що має підвищити його фінансову гнучкість і допомогти погасити єврооблігації на суму 100 млн. дол. і синдикований кредит у розмірі 130 млн. дол., терміни погашення за якими настають у листопаді 2008 року. За наявною у Fitch інформацією, запозичення й розміщення банку «Надра» на внутрішньому міжбанківському ринку в цілому відповідають один одному за обсягами і термінами погашення. Водночас банк «Надра», як і багато інших українських банків, може виявитися вразливим до тривалого відтоку коштів клієнтів.

Довгостроковий РДЕ банку Надра «B-» зараз обумовлений потенційною підтримкою з боку влади України й відображає значну, на думку Fitch, готовність влади країни надати підтримку банку такого розміру, як “Надра”. «Негативний» прогноз по довгостроковому РДЕ відображає прогноз по суверенних рейтингах. У разі пониження суверенних рейтингів рейтинги банку “Надра”, ймовірно, буде знижено. Водночас зміна тенденції у сфері якості активів, зміцнення капіталізації та покращення ліквідності були б позитивними чинниками для кредитоспроможності банку.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 липня ц.р. становили 23,746 млрд. грн., зобов`язання - 21,876 млрд. грн., власний капітал - 1,869 млрд. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток банку за підсумками першого півріччя 2008 року становив 56,587 млн. грн.

За даними банку, на кінець березня 2007 р. його основними акціонерами були: "Novartik Trading Limited" (Кіпр), пряма участь - 60,9967%, і "Manmade Enterprises Limited" (Кіпр), пряма участь - 30,7406%.

За інформацією міжнародного рейтингового агентства "Fitch Ratings", станом на 31 березня 2007 р., Вадим ПЯТОВ, Сергій ЛАГУР, Тімотеуш ФЛЕЙШАР і Ігор ГІЛЕНКО були бенефіціарними власниками банку в сукупності 86,6% акцій (включаючи 31,4% акцій, що належать президенту банку Ігорю ГІЛЕНКУ). Іноземні портфельні інвестори в сукупності володіють пакетом акцій банку в розмірі 7,8%, включаючи 6,7% у власності "East Capital".

Як повідомлялося раніше, рейтингова служба Standard & Poor`s знизила рейтинги за національною шкалою одразу трьом українським банкам: ЗАТ «Альфа-Банк (Україна) (з В+ «Стабільний» до В+ «Негативний»), АТ «Кредобанк» (з В+ «Стабільний» до В+ «Негативний») і «Надра Банку» (з В- «Стабільний» до В- «Негативний»).