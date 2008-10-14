Standard & Poor's знизила рейтинги трьом українським банкам

Рейтингова служба Standard & Poor`s знизила рейтинги за національною шкалою ЗАТ «Альфа-Банк (Україна) (з В+ «Стабільний» до В+ «Негативний»), АТ «Кредобанк» (з В+ «Стабільний» до В+ «Негативний») і «Надра Банку» (з В- «Стабільний» до В- «Негативний»).

Про це сказано в повідомленні Standard & Poor`s, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми також підтвердили рейтинги двох інших українських банків, прогнози щодо яких залишаються «Стабільними»: це АКБ «Укрсоцбанк» (кредитний рейтинг В+ «Стабільний») і «Юнекс-банк» (кредитний рейтинг ССС+ «Стабільний», рейтинг за національною шкалою uaB+). Ми підтримуємо прогноз «Стабільний» щодо рейтингів «Укрсоцбанку», що відображає очікувану допомогу з боку його стратегічної материнської компанії - банку UniCredit SpA (A+ «Негативний»)», - сказано в повідомленні.

Standard & Poor`s 13 жовтня заявила про перегляд прогнозів щодо довгострокових кредитних рейтингів трьох українських банків зі «Стабільного» на «Негативний».

«Перегляд прогнозів відображає нашу дедалі більшу стурбованість щодо негативного впливу на фінансові та бізнес-показники українських банків високої інфляції, знецінення національної валюти, а також нинішньої турбулентності на світових ринках, що збільшує тиск на якість активів, ліквідність і фондування українських банків», - зазначила кредитний аналітик Standard & Poor’s Аннет ЕСС.

Експерти називають позитивним чинником прийняття постанови Національного банку України від 11 жовтня №319, яка встановлює мораторій на дострокове виконання договорів щодо строкових вкладів, обмеження зростання активів і заборону на кредити в іноземній валюті для позичальників, які не отримують доходи в іноземній валюті.

Висока інфляція та ослаблення курсу гривні матимуть негативний вплив на здатність позичальників (особливо фізичних осіб і підприємств малого та середнього бізнесу) виплачувати свої боргові зобов`язання, що призведе до погіршення якості активів, сказано в повідомленні. «Вища вартість залучення коштів і менший доступ до ринків кредитування особливо згубні для невеликих і середніх за розміром гравців, а також тих банків, які мають чималі обсяги зобов`язань, для яких невдовзі настане термін погашення. Навіть більше, нестабільність на міжбанківському ринку посилює проблеми з ліквідністю», - сказано в повідомленні Standard & Poor`s.