Помста таксистів: у Запоріжжі «зайця» побили до смерті

У Запоріжжі троє таксистів до смерті побили шахрая, який не розраховувався за проїзд.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Запорізькій області, тіло 33-річного жителя Запоріжжя з численними травмами було виявлено днями в балці на території Заводського району обласного центру.

"Злочин було розкрито "за гарячими слідами". У ході слідчих дій співробітники міліції встановили, що раніше судимий молодик звільнився з ув’язнення в серпні цього року й після цього неодноразово пересувався на таксі містом і виїжджав за його межі, але за поїздки на далекі відстані не розплачувався: прибувши на місце, просив таксистів зачекати, але для того, що б розплатитися не повертався", - повідомили в ЦГЗ.

Спілкуючись один із одним, таксисти встановили, що шахрай обдурив багатьох із них, і в черговий раз, коли чоловік викликав таксі, троє з водіїв самостійно "розібралися" з ним, йдеться в повідомленні.

"Таксисти побили його й закрили в підвалі одного з приватних будинків, але не розрахували застосування сили - від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер", - повідомили в ЦГЗ.

Дізнавшись про це, таксисти з метою приховати злочин вивезли тіло загиблого в Заводський район Запоріжжя й викинули в балку, проте за декілька днів їх було викрито й затримано.

На даний момент проти водіїв порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Ведеться слідство.