У Луганську відзначили День українського козацтва
22:59, 14 жовтня 2008Суспільство
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Кервіники області взяли участь
Сьогодні у День українського козацтва у Луганську відбулося урочисте покладання квітів до пам`ятника Тарасові Шевченку.
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь представники Луганської обласної адміністрації, Луганської обласної ради, а також представники українського козацтва.
На Луганщині на обласному рівні зареєстровано 10 громадських об`єднань українських козаків і 6 організацій донських козаків.
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