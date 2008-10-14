У Луганську відзначили День українського козацтва

Сьогодні у День українського козацтва у Луганську відбулося урочисте покладання квітів до пам`ятника Тарасові Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь представники Луганської обласної адміністрації, Луганської обласної ради, а також представники українського козацтва.

На Луганщині на обласному рівні зареєстровано 10 громадських об`єднань українських козаків і 6 організацій донських козаків.