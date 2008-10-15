Готівковий долар росте, ігноруючи зусилля НБУ

Учора Національний банк України відновив валютні інтервенціїна міжбанківському валютному ринку, продаючи долар за вже традиційним курсом 5,00. Котирування на торгах по долару у вівторок були відносно невисокі: 5,1750/5,2650 – при відкритті, 5,0600/5,1050 – до 12.00, 5,1250/5,1550 – до закриття.

Проте на готівковому валютному ринку ситуація складається не на користь гривні. Учора середній курс купівлі долара в обмінних пунктах комерційних банків становив 5,2054 грн., продажу – 5,3796.

Сьогодні ж готівковий долар продовжив своє зростання. Станом на 9.59 середній курс купівлі долара банками становив 5,2088 грн., а продажу – 5,3818.