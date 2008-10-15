Нафтогаз створює дочку для мережі газових АЗС

НАК "Нафтогаз України" повернулася до ідеї виділення заправного бізнесу в окрему структуру – дочірнє підприємство «Укравтогаз», пише «Коммерсант-Украина».

За даними видання, Міністерство палива і енергетики дозволило НАК «Нафтогаз України» створити дочірнє підприємство «Укравтогаз» для продажу зрідженого газу, йдеться у розпорядженні міністерства №10/3138 від 8 жовтня.

«Виділення мережі газових заправок в окрему компанію поліпшить їх роботу і дозволить вирішити проблему дефіциту палива на заправках», - повідомив голова правління «Нафтогаз» Олег ДУБИНА. Раніше в компанії зазначали, що до цих пір мережа керувалась неефективно – продаж газу на заправках "Нафтогаз" за п`ять років виросла всього на 39%, тоді як у конкурентів – більш ніж вдесятеро.

Як нагадує видання, вперше пропозицію виділити заправний бізнес «Нафтогазу» в окрему структуру було озвучено на нараді уряду 5 лютого поточного року. Але створення «Укравтогазу» довелося відкласти, оскільки на початку березня член комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Андрій СЕЛИВАРОВ (Партія регіонів) звернувся до Генпрокуратури, СБУ, РНБО і ФДМ з вимогою перевірити його законність. На думку депутата, якщо мережа опиниться на балансі окремого підприємства, то під час банкрутства може бути приватизована. Зараз вона знаходиться на балансі «Укртрансгаза», і її банкрутство заборонене законом «Про трубопровідний транспорт».

За даними «Коммерсант-Украина», СЕЛИВАРОВ має намір оскаржити формування «Укравтогазу», і він ініціює розгляд цього питання на засіданні РНБО. «Розпорядження про створення компанії було підписане поспіх – в день, коли Президент розпустив Верховну Раду. З початку вересня у зв`язку з фінансовою кризою кредиторська заборгованість заправного бізнесу «Нафтогазу» виросла майже вдвічі, приблизно до 60 млн. грн.», - констатує народний депутат.

Навіть якщо "Укравтогаз" буде створений, рішення може бути скасовано у разі зміни уряду. "Кожен новий голова "Нафтогазу" починає роботу з аналізу діяльності попереднього. А рішення про створення "Укравтогазу" неоднозначне і може слугувати приводом для кримінального переслідування керівництва НАК", - зазначає член комітету Верховної ради з ПЕК Олег ЗАРУБІНСЬКІЙ.

Зараз «Нафтогаз» володіє 89 газонакопичувальними компресорними станціями, якими керує його дочірня компанія «Укртрансгаз». Щомісячний дохід мережі, згідно фінансового плану «Укртрансгазу», складає близько 60 млн. грн. У міністерстві говорять, що підстави для створення «Укравтогазу» з`явилися після того, як 27 серпня уряд прийняв ухвалу №794, що надає Мінпаленерго право оптимізувати структуру НАК, пише «Коммерсант-Украина».