У школі, де працював Сухомлинський, учитель дав учневі по голові

Прокуратура Онуфріївського району Кіровоградської області порушила кримінальну справу відносно вчителя англійської мови, який під час уроку вдарив стосом зошитів по голові одного з учнів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Інцидент стався Павлиській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Василя Сухомлинського, де свого часу працював видатний педагог.

За інформацією прокуратури, під час уроку вчитель через неналежну підготовку до уроку вдарив стосом зошитів по голові учня 7-го класу, завдавши підлітку фізичного болю.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (побої, що завдали фізичного болю).

Для організації проведення досудового слідства кримінальну справу направлено до Онуфріївського райвідділу УМВС в області.