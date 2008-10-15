У школі, де працював Сухомлинський, учитель дав учневі по голові
Порушили кримінальну справу
Прокуратура Онуфріївського району Кіровоградської області порушила кримінальну справу відносно вчителя англійської мови, який під час уроку вдарив стосом зошитів по голові одного з учнів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Інцидент стався Павлиській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Василя Сухомлинського, де свого часу працював видатний педагог.
За інформацією прокуратури, під час уроку вчитель через неналежну підготовку до уроку вдарив стосом зошитів по голові учня 7-го класу, завдавши підлітку фізичного болю.
Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (побої, що завдали фізичного болю).
Для організації проведення досудового слідства кримінальну справу направлено до Онуфріївського райвідділу УМВС в області.