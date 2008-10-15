Погода на 16 - 20 жовтня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі Криму до 15°; вдень 12-17°, на півдні та Закарпатті 18-22°, на півночі Лівобережжя 8-13°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-13°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

17-18 жовтня - мінлива хмарність. Часом дощі, 17 жовтня у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні, лише 17 жовтня південній та східній частині, 18 жовтня у західних областях без істотних опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 17 жовтня в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°, 18 жовтня в західних, північних та центральних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, 17 жовтня у південній половині, 18 жовтня на крайньому сході місцями 20-23° (в західних, 18 жовтня і в північних та центральних областях 8-13°).

19- 20 жовтня - переважно без опадів, лише 20 жовтня у північних та більшості західних областей місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, на узбережжі морів до 9° тепла, на Прикарпатті 19 жовтня місцями 1-3° морозу; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві у четвер очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

17-18 жовтня - мінлива хмарність. 17 жовтня - дощ (вночі місцями короткочасний), 18 жовтня - невеликий дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура 17 жовтня вночі 7-12°, вдень 12-17°; 18 жовтня вночі 4-9°, вдень 8-13°.

19 жовтня - без опадів, 20 жовтня - місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 10-15°.