Половина торгових мереж в Україні вже виставлена на продаж

В Україні найближчим часом на ринку ретейлу очікується зміна власників великої кількості торгових мереж, пише газета «Коментарі», посилаючись на думки експертів.

Зокрема, за їхніми оцінками, з 30 найбільших українських мереж реально на продаж виставлено не менш як 15.

У першу чергу, це мережі «магазинів біля дому» і гіпермаркети.

Так, про свої плани продати частину бізнесу заявили такі регіональні ретейлери, як луцькі «Пакко» (ТМ «Вопак» і «Пакко»), «Агроконтракт» («Колібріс» і «Наш»), дніпропетровське ПП «Реарді» (мережа «Велика ложка») і мережа гіпермаркетів «Амстор».

Крім того, експерти стверджують, що на продаж виставлені практично всі національні лідери. Вони активно шукають покупців, проте ціна, на яку розраховують нинішні власники, на думку інвесторів, дуже завищена.

За словами голови наглядової ради мережі «Фуршет» Ігоря БАЛЕНКА, процеси купівлі-продажу компаній активізуються відразу після Нового року, а пік продажів, злиття і поглинань припаде на березень-квітень 2009 року.

Аналізуючи причини цього процесу, тижневик пише про те, що істотно коректувати стратегії мережевих ретейлерів змушує, зокрема, дефіцит вільних коштів. З цієї причини до кінця поточного року реалізувати свої амбітні плани розвитку, як прогнозує газета, більшості з операторів не вдасться.

У цій ситуації, приводять «Коментарі» думки експертів, пошук стратегічного інвестора з метою продажу йому частки в бізнесі – один із шляхів виходу з кризи для мережевиків.

“Найгостріше браку коштів зазнали ті оператори, які останнім часом агресивно розширювали свої торгові площі. У них було завдання збільшення кількості площ шляхом відкриття нових торгових точок і нарощування оборотів. У гонитві за зростанням обороту багато хто з мереж, що «активно відкриваються», не звертав уваги на рентабельність і прибуток від своїх нових магазинів. Влітку процес розвитку мережевиків був практично повністю «заморожений»: в основному через проблеми з отриманням банківських кредитів весною торгові мережі вимушені зсунути терміни запуску нових магазинів. Замість плавного відкриття торгових точок протягом весни-літа плани операторів були зміщені на осінь. Це і пояснює той факт, що з початку вересня на українському ринку ретейлу мало не щодня відкривають нові торгові точки», пише газета.

Як розповів «Коментарям» управляючий директор консалтингової компанії Re&Solution Олександр ЛАНЕЦЬКИЙ, поява нових магазинів у ситуації, що склалася, не є свідоцтвом «доброго фінансового самопочуття мережі».

За його словами, криза ліквідності на ринку позикових коштів в Україні відбилася на переважній більшості мереж, тому майже все ретейлери якщо не припинили, то значно знизили темпи свого розвитку.