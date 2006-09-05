Інфляція в Україні зникла

Інфляція в Україні в серпні становила 0%, відповідно в січні-серпні ц.р. інфляція становила 3,8%. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, ціни на продовольчі товари в січні-серпні знизилися на 0,4%, на непродовольчі товари – збільшилися на 2,1%, на послуги - на 20,3%.

Серед продовольчих товарів в січні-серпні найбільше подорожчали цукор (53,9%), м`ясо і птиця (18,2%), ковбасні вироби і копченина (13,4%).

У групі непродовольчих товарів - паливно-мастильні матеріали (23,7%), медикаменти (5,4%), друковані видання (5,4%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в липні поточного року інфляція становила 0,9%, в січні-липні - 3,8%.

Інфляція в Україні в грудні 2005 року становила 0,9%, в цілому за підсумками 2005 року - 10,3%.

У листопаді 2005 року Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 9-11,5%. У січні 2006 року відомство відкликало свій прогноз для перегляду і в середині березня погіршило прогноз інфляції в 2006 році до 11,4-11,6%.

При формуванні Держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.