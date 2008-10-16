Чи є підстави для подорожчання бензину?

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club», член правління Української народної партії Олександр ТОДІЙЧУК заявляє, що сьогодні немає підстав для підвищення цін на бензин в Україні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

За словами експерта, «Антимонопольний комітет має з‘ясувати, чи є чесною ціна на нафтопродукти в Україні». Так О.ТОДІЙЧУК розцінив заяву АМК про початок перевірки діяльності нафтотрейдерів Київського регіону на предмет можливої змови щодо підвищення цін.

Він зауважив, що «український ринок нафтопродуктів досконаліший за ринок газу».

Водночас, «контроль над «нафтовим» ринком утримують 4-5 компаній, які фактично формують цінову політику в Україні», – вважає експерт.

О.ТОДІЙЧУК назвав «підозрілим той факт, що український ринок недостатньо адекватно реагує на світові коливання ціни на нафту». Його дивує той факт, що «підйом цін на світових біржах в той же день відбивається на вартості бензину в Україні». При цьому, за словами О.ТОДІЙЧУКА, «падіння цін на нафту досягає українського ринку лише через кілька тижнів, а то й місяців». «Чи не утримують нафтотрейдери високий рівень цін на бензин штучно?», – запитує він.

О.ТОДІЙЧУКА також «насторожує ідентичність цін на заправках різних нафтових компаній, кожна з яких, по суті, має свою калькуляцію витрат».

Він також звернув увагу на той факт, що «в Україні фактично відсутня належна диференціація цін на нафтопродукти в залежності від їхньої якості, яка має місце в країнах ЄС». Експерт закликав «уряд та парламент захистити інтереси українських споживачів, встановивши чіткі правила гри на ринку нафти та нафтопродуктів».

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України розпочав ретельну перевірку діяльності нафтотрейдерів Київського регіону на предмет можливої змови щодо одночасного встановлення однакових цін на бензин марки А-95.

За результатами моніторингу ринку реалізації світлих нафтопродуктів АМК зафіксував синхронне до рівня 6,15 грн./літр підвищення операторами цін на бензин марки А-95 на більшості АЗС Києва і Київської області.