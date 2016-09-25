Штаб АТО: за добу бойовики 29 разів порушували "режим тиші"

За минулу добу бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів.

«Окупанти вели вогонь із міномету 82-го калібру по Піскам і Авдіївці, а із міномету 120-го калібру - по Шахті Бутівка. Також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь в районі Авдіївки, Верхньоторецького та Новгородського. А в районі Авдіївки противник застосував снайперську групу», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень “режиму тиші”. «Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новозванівки та Новоолександрівки, відкриваючи вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А по Станиці Луганській відкривали провокуючий вогонь з підствольних гранатометів», - зазначають у штабі.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 порушень “режиму тиші”.

«В районі Мар’їнки, Новотроїцького, Тарамчука, Павлопіля, Старогнатівки та Широкиного бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. А в районі Мар’їнки противник застосував снайперську групу», - повідомляють у прес-центрі.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, зафіксовано проліт 2 БПЛА.

Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей, додають у штабі.