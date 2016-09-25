"Зло має бути покаране": Порошенко прокоментував ситуацію в Дніпрі

Про це йдеться на сторінці глави держави в Twitter.

«Щойно міністр внутрішніх справ доповів про затримання злочинця, який убив двох поліцейських. Висловлюю співчуття сім'ям загиблих в Дніпрі. Злочинність кидає виклик усім нам. Тому маємо цінувати і шанувати подвиг правоохоронців, які, ризикуючи життям, захищають Україну», - зазначив Порошенко.

«Зло має бути покаране», - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла у лікарні на операційному столі.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури.

26 вересня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими правоохоронцями.