Аваков: Покидька, який вбив поліцейських, затримали (фото)

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в Facebook.

«Покидька, який вбив поліцейських, затримали. Поліцейська перед загибеллю вистрелила і потрапила. Підозрюваного оперують в одній з лікарень Дніпра», - написав глава МВС.

Всі обставини трагедії у Дніпрі, де під час виконання службових обов'язків загинули двоє патрульних поліцейських, встановить спеціальна комісії, повідомив, у свою чергу, радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні вранці в Дніпрі під час виконання службових обов'язків загинули двоє патрульних поліцейських: Кутушев Артем Юрійович, 08.07.1989, загинув на місці злочину. Макаренко Ольга Олександрівна, 04.10.1980, померла на операційному столі від отриманих вогнепальних поранень. Деталі трагедії по секундах встановить спеціальна комісія і розслідування прокуратури», - написав радник міністра.

За його словами, поліцейські поставилися до злочинця, який перебуває в розшуку, як до звичайного порушника правил дорожнього руху, почали процедуру оформлення протоколу про порушення ПДР, втратили пильність і поплатилися за це своїми життями, Геращенко застерігає «диванних експертів» від критики дій загиблих патрульних.

«Для того, щоб наші патрульні діяли на рівні знаменитих американських копів, потрібен час і постійне підвищення їхньої майстерності і рішучості до застосування зброї і спецзасобів, як тільки поліцейський вважатиме, що настала та мить, коли закон дозволяє це зробити. На це потрібен час і постійний відбір кращих і кращих», - зазначив Геращенко.

На його переконання, ця трагедія має стати поворотним моментом у відносинах громадян і поліції.

«Після неї неприпустиме більше запанібратське і хамське ставлення до співробітників поліції, а всі їхні законні накази і вимоги повинні виконуватися громадянами беззаперечно», - підкреслив радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла у лікарні на операційному столі.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, створення злочинної організації.