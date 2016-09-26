Благодійники оголосили про збір коштів для родин убитих у Дніпрі поліцейських

Допомогти родинам загиблих можна: у будь-якому банкоматі ПриватБанку; Інтернет-банку Приват24, розділ «Благодійність»; у мобільному додатку Privat24, у розділі «Добро»; на сайті blago.pb.ua; за реквізитами благодійного фонду «Допомагати просто» р/р 26001060358954; у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 37806835, призначення платежу «Допомога сім’ям загиблих поліцейських у м. Дніпрі».

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25 вересня в Дніпрі загинули двоє поліцейських – Ольга Макаренко та Артем Кутишев. Вони зупинили машину за порушення правил дорожнього руху, а водій відкрив вогонь з пістолета.

У результаті 27-річний Артем загинув на місці, а його напарниця 36-річна Ольга померла у лікарні від отриманих поранень. Підозрюваний був затриманий того ж дня. Ним виявився Пугачов Олександр Андрійович 1983 року народження. Зловмисник раніше був судимий, на момент події знаходився у розшуку за скоєння низки тяжких злочинів.

У Ольги залишилися двоє дітей, а у Артема донька, якій у цей день виповнилося 3 роки.