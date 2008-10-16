Україна та Європол дали одне одному час до грудня

До початку грудня мають бути завершені роботи з підготовки проекту угоди між Україною та Європолом про стратегічне співробітництво та подання її на розгляд Ради Європейського Союзу та органів влади України з метою схвалення й отримання дозволу на підписання.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, таке рішення було прийнято 14 жовтня за результатами першого раунду переговорів між Україною та Європолом щодо підготовки проекту угоди, який пройшов у Нідерландах.

Керівник української делегації, заступник міністра внутрішніх справ України Василь МАРМАЗОВ зауважив: «Основною метою зазначеної угоди є посилення співробітництва країн-членів Європейського Союзу через Європол з Україною у сфері запобігання, виявлення, припинення та розслідування серйозних міжнародних злочинів».

Під час проведення переговорів сторони повністю опрацювали проект угоди, а також додатки до нього.

"Ми дійшли згоди, що на початковому етапі розвитку співробітництва між Україною та Європолом буде здійснюватись обмін службовою інформацією, що не вимагає обмеження доступу, - зазначив В.МАРМАЗОВ. - Це, наприклад, інформація щодо організаційно-правових методів та засобів боротьби зі злочинністю, спільні навчання, семінари".

Разом з тим, сторони домовились, що в подальшому рівень співробітництва має бути поглиблено.

Працівники Європолу представили українській стороні презентацію можливостей Європолу, а також відомості щодо його структури, функції та стану співробітництва з членами Євросоюзу та іншими державами.