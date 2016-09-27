Активісти пікетували посольство РФ у Києві після чергового зникнення людини в Криму

Як повідомляє "Громадське", за словами мітингувальників, в анексованому Криму зник ще один кримський татарин - Ерфан Османов. Він живе в окупованому селищі Фонтани Сімферопольського району.

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«Ми вимагаємо ефективного розслідування Росією всіх зниклих. Просимо відповісти на запит по Ервіну Ібрагімову», - сказала заступниця координатора «КримSOS» Євгенія Андреюк. Член конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов зник у травні 2016 року в Бахчисараї. Наразі його доля невідома.

Також на акції були присутні учасники кримськотатарського національного руху. «Ми не бачимо ефективного розслідування по жодному зникненню та вбивству, про які нам відомо в Криму» - сказав кримськотатарський дисидент Сінавер Кадиров.

За інформацією «КримSOS», станом на сьогодні відомо про 15 викрадень людей на окупованому півострові. Ще 9 людей, які вважалися зниклими безвісти, пізніше знайшли мертвими.