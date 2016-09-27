"Чи не тебе, Сашо, шукають?": сусіди розповіли про вбивцю патрульних у Дніпрі Пугачова

Квартира "дніпровського стрільця" розташована на першому поверсі п'ятиповерхівки, передає місцевий сайт 056.ua.

"Звичайно, я досі не можу повірити, що наш сусід таке скоїв. Він оселився у нас близько року тому. Начебто квартиру купив. Але, зрозуміло, документи я не бачила, тому на 100% щодо квартири стверджувати не можу. Жив тихо, наскільки я знаю, ні з ким не конфліктував. Завжди зі мною вітався. Але не більше", - розповіла сусідка Пугачова.

Другий сусід - Валерій - живе якраз над Пугачовим. Чоловік згадує, що Олександр завжди був ввічливий і чудово жартував.

"Бувало, я прибираю тут, у дворі, а він прямо з вікна зі мною вітається, так, поспілкуємося трішки. Про себе він не розповідав і в гості не кликав. Вже потім, коли все сталося, я потрапив до нього в квартиру як понятий. Затишна, досить доглянута, чиста квартира. Він жив один, іноді до нього приходила жінка з маленькою дитиною. Наскільки можу припустити - його колишня дружина. При цьому сусід не пив - в квартирі жодної пляшки. Так і я не бачив його жодного разу п'яним", - розповів він.

Читайте такожПосвідчення учасника бойових дій вбивці патрульних у Дніпрі: Геращенко розповів, кому й чому воно було видане (відео)

Про те, що їхній сусід скоїв вбивство поліцейських, Валерій дізнався з новин. Хоча якісь здогадки щодо особи Пугачова у Валерія були.

"У неділю близько другої години дня до мене в квартиру постукали правоохоронці і попросили залишити житло. Змушений був зібратися і вийти на вулицю і вже звідти спостерігати за подіями. У мене ще була думка подзвонити до сусіда знизу, запитати: чи не тебе, Сашо, шукають?" - розповів Валерій.

За його словами, у Пугачова було одразу кілька мобільних телефонів. Тому інформацію про те, що поліція знайшла вбивцю своїх колег за мобілкою, вважає не цілком ймовірною.

Ще одна сусідка, Олександра, каже, що досі не може відійти від шоку.

"У голові не вкладається, що таке могло статися. І що це зробив він. Жив тихо, швидше відлюдькувато. Нічим не виділявся. Вітався, з моїм чоловіком іноді про рибалку говорив. А так - нічого такого, що могло б видати в ньому бандита", - стверджує жінка. Вона підтверджує слова про те, що Пугачов жив не в орендованій, а купленій квартирі.

"Наскільки я знаю, квартиру йому подарували батьки. Бачила, що до нього приходила жінка моїх років і жінка з дитиною молодша. Можу припустити, що це була його мати (вона навідувалася частіше) і дружина чи кохана жінка", - розповіла Олександра.

У поліції підтвердили, що Пугачов жив не в орендованій квартирі. Але вона була оформлена як предмет дару. Автівка "Сітроен", на якій їздив підозрюваний у вбивстві патрульних, записана на іншу особу.

Нагадаємо, 25 вересня в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР. Зловмисник відкрив стрілянину по патрульних, внаслідок чого поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі.

У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця "Торнадо", який перебував у розшуку.