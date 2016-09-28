Порошенко підписав закон про перерахунок грошового забезпечення полонених та їхніх родин

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон спрямований на посилення соціального захисту військовослужбовців.

Документом встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення сім'ям тих військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.

Згідно з новою редакцією пункту 6 статті 9 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом міністрів України.

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Водночас ці положення закону не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дія закону поширюється на правовідносини, які виникли до набрання ним чинності.