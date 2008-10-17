“Індустріальний союз Донбасу” приєднався до 10 принципів ООН

У Луганську ряд нових компаній приєднались до мережі підписантів Глобального договору в Україні, серед яких - "Індустріальний союз Донбасу”.

Як передає кореспондент УНІАН, ініційований ООН Глобальний договір містить 10 основних принципів корпоративної соціальної відповідальності бізнесу.

Сьогодні ж Постійний координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛ вручив керівництву компанії ІСД, Луганській Торгово-промисловій палаті, компанії "Мрія Інвест" і компанії "Зліт" відповідні сертифікати.

"Сьогодні дуже важливо, щоб компанії усвідомлювали, чому саме втілення принципів Глобального договору в практику має сенс для бізнесу", - зазначив Ф.О’ДОННЕЛ.

За його словами, "соціально відповідальний бізнес своїми діями відповідає очікуванням суспільства і у такий спосіб заробляє довіру, необхідну для здійснення нормальної економічної діяльності".

В свою чергу голова Луганської обласної держадміністрації Олександр АНТІПОВ зазначив, що «концепція Глобального договору давно відома в області, тому що ми, тією чи іншою мірою, уже включили його принципи і цінності у свою роботу”.

Як повідомлялося, Ініціатива Глобального договору ООН була започаткована в Україні у квітні 2006 року. Наразі Глобальний договір підписали понад 100 українських підприємств та організацій.

Мета мережі Глобального договору в Україні – це поширення концепції соціальної відповідальності бізнесу в країні та започаткування проектів, що спрямовані на боротьбу з корупцією, захист навколишнього середовища, дотримання стандартів праці та захист прав людини.