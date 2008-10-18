Громадянин Росії загинув під час атвоаварії в Криму

На 362-му кілометрі автодороги Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч водій автомобіля "ВАЗ-21103", рухаючись у напрямку м. Керч, під час виконання маневру обгону, не впоравшись з керуванням, вивів автомобіль за межі проїжджої частин, в результаті чого легковик перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП один з пасажирів автомобіля від отриманих травм загинув на місці пригоди, а водій та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.