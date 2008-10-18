На «Мистецькому арсеналі» загинув працівник

17:16, 18 жовтня 2008
Суспільство
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Провалилися риштування

Сьогодні у Києві на території музейного комплексу «Мистецький арсенал» під час проведення будівельних робіт провалилася частина конструкції риштування, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався між 15 та 16 годинами.

 

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