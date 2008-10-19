Росія екстрадувала в Україну «злодія в законі»

З Росії до України екстрадовано „злодія в законі” Реваза КАТАМАДЗЕ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС України.

В результаті спільних оперативно-розшукових дій працівників Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Київській області та правоохоронних органів Російської Федерації у Краснодарському краю РФ було затримано „злодія в законі” Р.КАТАМАДЗЕ, оголошеного Україною в междержавний розшук за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального Кодексу України.

Наразі Р. КАТАМАДЗЕ знову перебуває в СІЗО №13 м. Києва в очікуванні судового розгляду кримінальної справи в Бориспільському міськрайонному суді. Засідання суду заплановано на 23 жовтня. Звинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

В МВС нагадали, що у лютому 2006 року працівники УБОЗ ГУ МВС України в Київській області викрили злочинну групу з міжнародними зв’язками, яку очолював громадянин Грузії Р. КАТАМАДЗЕ. У кримінальних колах він відомий як „злодій в законі” на прізвиська „Резо” та „Магало”. За даними оперативників, разом зі спільниками, зокрема, братом Зурабом КАТАМАДЗЕ, Р.КАТАМАДЗЕ вчинив розбійний напад на сім’ю у місті Бориспіль. Під загрозою пістолетів-автоматів типу “УЗІ” та насильства нападники заволоділи коштами на суму 150 тисяч доларів США та золотими виробами. У липні 2006 року досудове слідство було закінчено, кримінальна справа була спрямована до Бориспільського міськрайонного суду для розгляду.

Через рік, у вересні 2007 року, один з керівників цього суду задовольнив клопотання адвоката Р.КАТАМАДЗЕ про його звільнення на підписку про невиїзд, а також повернув кримінальну справу на додаткове розслідування. Внаслідок цих дій «Резо» втік і був оголошений в міждержавний розшук.

Як потім з’ясували працівники УБОЗ, під час ухвали зазначених рішень суддя не перевірив медичні документи про огляд лікарями Р.КАТАМАДЗЕ, не дослідив їх походження та не приєднав до матеріалів кримінальної справи. Всупереч ст. 262 Кримінально-процесуального кодексу України про обов’язкову участь підсудного у розгляді справи в суді першої інстанції, головуючий суддя розпочав слухання без участі Р. КАТАМАДЗЕ.

Відтак, за матеріалами УБОЗ ГУМВС України в Київській області, прокуратура порушила кримінальну справу відносно цього судді. Одного з керівників Бориспільського міськрайсуду, який відповідно до вимог законів України «Про статус суддів» та «Про державну службу» є службовою особою, було звинувачено за ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службове недбальство).