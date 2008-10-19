В Україні з'явилася партія «Любителів сала»

У Луцьку триває ІІІ чемпіонат любителів сала «З любов`ю… до сала».

Як передає кореспондент УНІАН, організатор свята Віталій ІВАНИЦЬКИЙ розповів, що з нагоди такої події було створено нову партію – «Любителів сала».

Протягом сьогоднішнього дня у рамках чемпіонату в Луцьку проходить виставка-продаж сала і виробів з сала. Наразі тривають змагання силачів-учасників чемпіонату «Саломани-богатирі», під час якого планується встановлення нового рекорду – віджимання на одній руці від землі саломаном Олександром БОЙКОМ, а також "Рекорди любителів сала" – конкурс серед учасників чемпіонату на швидкість поїдання сала.

Крім того, у програмі фестивалю конкурс краси серед свиней, виставка кращих порід свиней «Чарівне рильце», інформаційний калейдоскоп про роль сала в життєдіяльності людини і суспільства «Сало, воно є завжди сало!», конкурс "Саломанів-товстунів" – на найважчого учасника чемпіонату. А також, церемонія встановлення рекорду у "Книгу рекордів України" і "Книгу рекордів Гіннеса" на найдовший у світі бутерброд з салом і споживання його всіма бажаючими та презентація найбільшого у світі бутерброду з салом в народному клубі „Майдан" за участю представників „Книги рекордів України" та „Книги рекордів Гіннесса" "Український салбургер".

Закриття IIІ-го чемпіонату любителів сала "З любов`ю... до сала" та нагородження переможців відбудеться о 18.00 годині.