Ахметов купує київську ”Оперу”

Компанія System Capital Management, що належить Ринату Ахметову, готує угоду з ТОВ "Інтерн" про покупку готельного комплексу "Опера" у центрі Києва.

Про це пише газета "Дело", що також підтвердили в прес-службі SCM, однак про фінансові деталі угоди говорити відмовилися.

"Поки не стоїть жодного підпису, з юридичної точки зору ми не маємо права розголошувати цю інформацію", — відзначила прес-секретар SCM Євгенія Левчицька.

За її словами, інформація щодо деталей угоди буде оприлюднена наприкінці вересня, коли і буде підписана угода.

Водночас, за словами президента Національної резервної корпорації В`ячеслава Юткіна, яка близько трьох місяців вела переговори щодо покупки готелю, всі угоди уже підписані.

"Ми були в завершальній стадії переговорів, тому що нам самим цікаво розвивати готельний бізнес. І крім того, наш банк кредитував "Інтерн" на $3,8 млн. (фінансування будівництва), але раптово переговори припинилися", - сказав він.

За словами Юткіна, НРК, підконтрольна російському бізнесмену і депутату Олександру Лебедєву, пропонувала за готель $48-49 млн.

Водночас, за інформацією "Дела", сума, запропонована SCM, перевищила пропозицію НРБ тільки на мільйон.

"Вони запропонували $50 млн., і "Інтерн" відразу погодився", — повідомило джерело, близьке до угоди.

Зведення готелю, який на даний час добудовують на вулиці Богдана Хмельницького, навпроти Національної опери, було заморожено близько року тому.

Спочатку планувалося, що забудовник — ТОВ "Інтерн" — здасть готель "Опера" у 2006 році.

Зараз цей 4-зірковий готель перебуває в стадії будівництва. Вартість проекту, що включає реконструкцію семиповерхового будинку, побудованого в 1905 році, а також будівництво двох нових оцінюється в $14 млн.

На думку Юткіна, для Ахметова це дуже прибуткова інвестиція.

"Річний виторг від експлуатації подібного готелю складе більш $10 млн.", — відзначив він.

До складу групи SCM на даний момент входить п`ятизірковий готель "Донбас Палас" (Донецьк), а також низка оздоровчих комплексів і баз відпочинку, що переважно знаходяться на балансі промислових підприємств, що входять у групу SCM.

"Українська правда"