У Харкові суд заарештував організатора виробництва отруйного алкоголю, через який загинули десятки людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, 30 вересня, за клопотанням прокуратури Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 27-річного харків'янина, який підозрюється у виробництві смертельного сурогату.

За даними прокуратури, зловмиснику оголошено підозру за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння та загибелі людей), що передбачає покарання позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення.

За попередніми даними слідства, у Харківській області внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинула 21 людина (Вовчанський район - 12, Ізюмський район - 3, Харківський район - 4, смт. Борова - 2). Госпіталізовано за цей тиждень 24 людини (Вовчанський район - 6, Ізюмський район – 12, Харківський район - 2, м. Барвінкове, м. Балаклія, м. Харків, м. Дергачі – по 1 людині). За даними медиків, більшість госпіталізованих уже виписані з лікарень.

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Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, смертельні від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також у Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. Станом на 30 вересня зареєстровано 77 випадків отруєнь, померло 38 осіб.

Правоохоронці спочатку затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинуватили за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

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29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.

Напередодні слідчі фіскальної служби разом із прокурорами й оперативними підрозділами УСБУ в області провели 3 обшуки в місцях, де імовірно виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини.