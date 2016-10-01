Вбивство міліціонерів у Києві: підозрюваних, яких мали відпустити на волю, автозаками відвезли до суду (фото, відео)

Проте перед цим правоохоронці вивезли активістів у невідомому напрямку, повідомляє ТСН.

На той момент адвокат підозрюваних Андрій Мамалига повідомив, що не знає, де перебувають його підзахисні. Він назвав це викраденням.

Напередодні, 30 вересня, Вікторію Заверуху за станом здоровя відправили у лікарню під конвоєм. Двох інших підозрюваних - Андрія Романюка та Євгена Кошелюка - відправили до Лук'янівського СІЗО.

Сьогодні зранку, починаючи з 6-ї ранку, і біля лікарні, й біля Лук'янівського СІЗО чергували активісти, очікуючи, коли усіх затриманих випустять на волю.

Проте усіх трьох затриманих правоохоронці вивезли з місць утримання в автозаках у невідомому напрямку. Активісти, які зібралися біля будівель, намагалися чинити опір правоохоронцям, сталися бійки з поліцією.

На відео, знятому активістами, видно автомобіль правоохоронців, який заїжджає на територію лікарні, щоб забрати Заверуху.

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Після цього активісти почали їздити від суду до суду по всьому Києву, шукаючи активістів. Нарешті їх локалізували у Солом'янському суді, де помітили посилену охорону. Спочатку було близько сотні правоохоронців. Пізніше прибула підмога, тепер суд охороняють близько 200 правоохоронців.

Нардеп Ігор Луценко прибув до суду, де зміг дістатися до затриманих. За його словами, поліція наполягає на участі Заверухи у судовому засіданні, незважаючи на її погане самопочуття.

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Нагадаємо, вбивство міліціонерів в Києві сталося в ніч на 4 травня 2015 року - тоді двоє міліціонерів загинули і троє потрапили в лікарню з пораненнями.

За версією МВС, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців потрапили в лікарню.

Підозрюваними у злочині стали Віта Заверуха, Андрій Романюк, Вадим Пінус (загинув при затриманні), Микола Монишенко, Євген Кошелюк. Всі вони, включаючи дівчину, були активістами Майдану, а потім брали участь добровольцями в АТО у складі батальйонів "Айдар", "Азов", "Шахтарськ". На думку знайомих з підозрюваними активістів, озвучені МВС обставини злочину не відповідають дійсності, а конфлікт добровольців з міліціонерами міг виникнути на ідеологічному ґрунті.