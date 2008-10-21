Уряд визначився з пріоритетами щодо енергозбереження

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 16 жовтня 2008 р. № 1334-р схвалив пріоритетні напрями діяльності у сфері енергоефективності й енергозбереження на 2008—2009 роки. Текст документа розміщено на сайті уряду.

Розпорядженням доручено Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) спільно з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади подати в місячний термін Кабінету Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації в 2008—2009 роках затверджених цим розпорядженням пріоритетних напрямів.

Зокрема, серед пріоритетних напрямів - встановлення на законодавчому рівні адміністративної відповідальності за неефективне використання енергетичних ресурсів; запровадження обов`язкового обліку та створення державної системи моніторингу показників енергетичного балансу; розвиток новітніх технологій виробництва біопалива з дотриманням вимог щодо забезпечення продовольчого балансу держави та збереження родючості земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, планується реалізація прогресивних технологічних проектів, зокрема, через заміну в бюджетній сфері ламп розжарювання енергоефективними освітлювальними приладами; модернізації парку газоперекачувальних агрегатів, упровадження когенераційних і турбодетандерних енергогенерувальних установок у системі магістральних газопроводів; заміну та модернізацію застарілого устаткування в ЖКГ, передусім у системах теплопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення; використання в бюджетній сфері енергоакумулювальних систем електрообігріву.

Крім того, серед пріоритетів - збільшення використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії, зокрема енергії вітру, сонця, тепла землі, а також шахтного метану та газу від підземного спалювання вугілля як палива; створення системи енергетичного маркування.