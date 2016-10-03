Українська поліція отримає $6,6 мільйона від Канади: у НП розповіли деталі виділення допомоги

09:02, 03 жовтня 2016
Суспільство
311 0

Канада виділить 6,6 мільйона доларів на підготовку українських поліцейських. 

REUTERS

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зокрема, 100 тисяч доларів будуть спрямовані на моніторинг, оцінку, навчання курсантів і начальницького складу Нацполіції, розвиток взаємодії з громадськістю та створення поліцейської академії.

Читайте такожПоліцейські з Канади будуть тренувати українських дільничних

Ще 1,5 мільйона доларів підуть на технічне забезпечення підрозділів НПУ.

Нагадаємо, у грудні 2015 року, за результатами візиту в Канаду глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повідомила, що українських дільничних будуть тренувати канадські поліцейські.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter