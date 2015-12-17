Канада надала майже 5 мільйонів канадських доларів на підтримку патрульної поліції України

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Департаменту патрульної поліції України.

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«Стрімкий запуск та розбудова патрульної поліції України відбувається завдяки масштабній підтримці міжнародної спільноти, і одним з найбільших донорів цієї реформи є Канада», - йдеться в повідомленні.

«Майже 5 млн. канадських доларів вже спрямовано Міністерством закордонних справ Канади на підтримку патрульної поліції України у важливий період, коли нові поліцейські виходять патрулювати вулиці своїх міст по всій Україні», - зазначають у Департаменті патрульної поліції України.