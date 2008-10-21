Під стіни Кабміну з протестом прийдуть жителі Київщини

22 жовтня 2008 р. о 9-ій ранку під стінами Кабміну розпочнеться акція протесту жителів Київщини з вимогами звільнити зі своїх посад міністра охорони здоров’я України Князевича В.М. та міністра охорони навколишнього природного середовища України Філіпчука Г.Г. та створити урядову робочу комісію з перевірки та приведення до норм чинного екологічного законодавства підприємств – забрудників навколишнього природнього середовища.

Орієнтована кількість учасників – 2000-3000 осіб.

Про свої наміри боротися за справедливість учасники пікетування заявили на прес-конференції в УНІАН 20.10.2008 р.

Оргкомітет заходу: т. 22 999 02