Україна переходить на зимовий час

У ніч на неділю, 26 жовтня, Україна перейде на зимовий час. О третій годині ночі стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад. У всьому світі на літній і зимовий час переходять більш ніж в 110 країнах. З 1996 року за рекомендацією Європейської економічній комісії ООН період дії літнього часу продовжений з вересня до останньої неділі жовтня. Це рішення обгрунтоване дослідженнями медико-біологічного і економічного характеру, проведеними в різних країнах. Проте, психологи вважають, що переведення годинників - це маленький стрес для організму. Вони упевнені, перехід на літній і зимовий час впливає практично на всіх, але ступінь цього впливу залежить від індивідуальних особливостей нервової системи людини, від її темпераменту.

«ForUm»