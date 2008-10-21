Російська націонал-більшовичка стала біженцем в Україні

Рішенням Державного Комітету України у справах національностей і релігій надано статус біженця в Україні російській опозиціонерці Ганні ПЛОСКОНОСОВІЙ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької правозахисної групи.

При цьому в прес-службі нагадали, що раніше статус біженця одержали ще двоє росіян, інтереси яких представляла Вінницька правозахисна група - вони також є членами забороненої в РФ організації "Націонал-більшовицька партія РФ".

Як повідомлялося, учасниця опозиційних демонстрацій, член Націонал-большовицької партії Г.ПЛОСКОНОСОВА попросила політичного притулку в Україні в березні 2008 р.

Своє рішення 20-річна студентка Тульського держуніверситету пояснила тим, що в Росії вона є фігурантом двох сфабрикованих кримінальних справ.

"Перший з цих процесів вже наближався до вироку, і мені стало ясно, що суд хоче дати мені реальний строк. Тому я прийняла рішення виїхати", - пояснила тоді Г.ПЛОСКОНОСОВА.