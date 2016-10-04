Євробачення-2017: оргкомітет визначився з основними локаціями для конкурсу

"На нараді визначили 5 основних локацій: 2 локації будуть розташовані в МВЦ – основна арена та прес-центр, EuroClub розміститься в БЦ «Парковий», Евроселище організуємо на Хрещатику. Місце відкриття та закриття пісенного конкурсу зараз обговорюється – урочистості будуть проводитися в Мистецькому Арсеналі, КМДА або на території Софії", - повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

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За його словами, під час наради також детально обговорили необхідний благоустрій по кожній з локацій Євробачення, можливість запуску річного трамвайчика, який буде курсувати Дніпром від Поштової площі до основного місця проведення фестивалю на Лівобережній, визначили необхідність створення проекту зручних пішохідних переходів.

Згідно з повідомленням, в рамках підготовки до Євробачення-2017 буде проведений капітальний ремонт основного освітлення та дорожнього покриття, створена святкова ілюмінація (на Броварському проспекті, Русанівській набережній та мосту Метро).

Окрім того, на Хрещатику буде створена комфортна зона, де розміститься Євроселище. Для цього буде проведено ремонт дорожнього покриття та відремонтовано фонтан на Майдані Незалежності. Також визначили зміни організації дорожнього руху та обговорили необхідність встановлення додаткових світлофорів.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати Євробачення-2017 в результаті перемоги Джамали на цьогорічному пісенного конкурсу в Стокгольмі.

8 серпня Кабмін виділив на проведення Євробачення-2017 450 млн грн.

Планується, що конкурс відбудеться у столичному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.



