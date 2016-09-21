Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті «UA. Перший» за підсумками робочої зустрічі представників Європейської мовної спілки (ЄМС), мовника-організатора Національної телекомпанії України (НТКУ), Київської міськдержадміністрації, а також представників Стокгольма, де шоу проходило у 2016 році.

«Церемонію відкриття «Євробачення-2017» планують провести на території Софійського собору. За кордоном це місце відоме тим, що внесено до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО»,- зазначається у повідомленні.

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Заступник голови КМДА Олексій Резніков зазначив, у храмах на території національного заповідника «Софія Київська» на даний час не правлять служби, тому проведенням церемонії відкриття «Євробачення» не буде порушено релігійні почуття вірян.

Він також додав, що для шанувальників конкурсу на Софійській площі встановлять екрани, на яких транслюватиметься церемонія відкриття.

Євроклуб (офіційна локація «Євробачення», де проводяться закриті вечірки для членів делегацій країн-учасниць, зокрема після генеральних репетицій та виступів конкурсантів), планується розмістити у конгресно-виставковому центрі "Парковий".

Проведення «Червоної Доріжки» (RedCarpet) в Києві навесні 2017 року заплановано на Софійській площі. Звідти червона доріжка вестиме до місця церемонії відкриття конкурсу – до «Софії Київської».

Водночас остаточне рішення, де саме в Києві розташується містечко «Євробачення», має бути прийняте на початку лютого 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати «Євробачення-2017» в результаті перемоги Джамали на цьогорічному пісенного конкурсу в Стокгольмі.

8 серпня Кабмін виділив на проведення «Євробачення-2017» 450 млн грн.

Планується, що конкурс відбудеться у столичному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.