У МВФ справ по вуха- Україні доведеться почекати

Білорусь офіційно звернулася до Міжнародного валютного фонду за допомогою. Найближчим часом у країну вирушить місія фонду.

Оголосивши про це в заяві для друку, директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН зазначив, що "глобальна фінансова криза негативно вплинула на білоруську економіку та її доступ до зовнішнього фінансування". Одночасно, за його словами, "умови, що змінилися в торгівлі", негативно позначилися на платіжному балансі країни.

Місія МВФ має "найближчим часом" вилетіти в Білорусь, аби "розпочати з владою обговорення" позикової програми. Обсяг фінансування, про яке піде мова, "поки що не визначений", передає ПРАЙМ-ТАСС.

Фахівці МВФ кажуть, що в центрі уваги фонду залишається і ситуація в Україні. Але там продовжує працювати місія фонду, а до її повернення ніяких остаточних рішень прийнято бути не може. При цьому зазвичай після повернення місії вона ще тиждень, а іноді й довше, готує звіт для ради директорів.

Крім того, "в роботі" в МВФ вже знаходяться запити про допомогу від Ісландії, Угорщини, Сербії і Пакистану.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що цього ж дня очікується рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення коштів Україні для підтримки фінансового сектору.

Напередодні, 21 жовтня, Ю.ТИМОШЕНКО під час круглого столу з представниками економічної еліти країни заявила, що Україна закінчила переговори з МВФ, і кошти від цієї організації можуть бути одержані вже наступного тижня.

За її словами, для того, щоб одержати фінансову допомогу, необхідно прийняти узгоджений з усіма міжнародними фінансовими інститутами пакет змін до законів економічного характеру.

Тим часом, народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина) назвав «жахливою містифікацією» заяви уряду щодо допомоги Міжнародного валютного фонду кредитами Україні.

Він підкреслив, що «МВФ – це більш політична організація, ніж фінансова» і фонд дає позику країнам, які потім «контролює не тільки в економічному плані, а, насамперед, у політичному».