Кабмін пропонує дозволити банкам офіційний “бєспрєдєл”?

Вчора у Верховній Раді був зареєстрований в законопроект “Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України” авторства Кабінету міністрів. Текст багатосторінкового документу за номером 3309 розміщений на офіційному сайті парламенту.

Серед іншого Кабмін пропонує Верховній Раді внести зміни до закону України „Про заставу” у частині статті 20-й “Звернення стягнення на заставлене майно”.

Зокрема йдеться про надання для банків дозволу на позасудове (тобто без будь-яких судових процедур та без рішення суду) стягнення з позичальників майна, яке надавалося банкам у якості забезпечення кредиту.

От як це виглядає у формулюванні Кабміну: “Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене законом або договором застави, а також у позасудовому порядку банками, у разі невиконання позичальниками взятих зобов’язань, на майно яке є забезпеченням цих зобов’язань. Звернення стягнення на заставлене майно державного підприємства (підприємства, не менше п`ятдесяти відсотків акцій (часток, паїв) якого є у державній власності) здійснюється за рішенням суду”.

Зауважимо, що позасудовий “бєспрєдєл” стосовно державних підприємств Кабмін забороняє. Тобто постраждати без суду та слідства через несплачений своєчасно кредит можуть тільки громадяни (фізичні особи), приватні підприємці та власники недержавних підприємств. Цікаво, чому така дискримінація?

На жаль, це ще не всі сюрпризи, які Кабмін готує для тих, хто свого часу повівся на “доступні для кожного кредити”. У разі, якщо ВР затвердить таку новацію, жертви реклами на кшталт “користуйся зараз, сплачуй потім” ризикують розлучитися із заставним майном навіть без участі державної виконавчої служби. Аби продати майно боржника, банкам достатньо буде лише... підпису нотаріуса під папірцем, який не обов’язково буде навіть проносити офіційними інстанціями. Також банкам фактично пропонується дозволити (вочевидь, якщо треба) взагалі обходитися без будь-яких формальностей.

“Реалізація заставленого майна, - йдеться у пропонованому Кабміном законопроекті -, на яке звернено стягнення, провадиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа, суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено цим Законом чи договором, а також банками щодо заставленого майна, на яке звернено стягнення відповідно до положень цієї статті. Позасудове звернення стягнення на заставлене майно та його реалізація банками здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України”